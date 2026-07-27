Cheddira lascerà il Napoli: 5 club interessati, c'è il Verona in pole

Cheddira lascerà il Napoli: 5 club interessati, c'è il Verona in poleTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il Verona prepara l'offerta per Walid Cheddira, seguito anche da altre squadre di Serie A e Serie B: il punto sul futuro del marocchino.

Il futuro di Walid Cheddira potrebbe essere ancora in Italia. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Napoli è uno dei principali obiettivi del Verona, che avrebbe già avviato i contatti con il club azzurro per provare a chiudere l'operazione. Gli scaligeri, forti degli ottimi rapporti con il Napoli, starebbero preparando un'offerta ufficiale, mentre la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 4 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo.

Non solo Verona: c'è concorrenza per Cheddira

La trattativa, però, si preannuncia tutt'altro che semplice. Su Cheddira restano vigili anche Frosinone, Padova, Cagliari e Parma, tutti interessati al centravanti marocchino. Il Verona valuta parallelamente anche Samuele Mulattieri come possibile alternativa, ma al momento la pista che porta all'attaccante del Napoli resta quella più concreta per rinforzare il reparto offensivo.