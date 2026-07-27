Ag. Cheddira: "Cerca soluzione definitiva! Merita la Serie A, ci sono interessamenti"

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L'agente dell'attaccante marocchino Walid Cheddira fa il punto sul futuro del suo assistito e svela un retroscena sul mancato trasferimento all'Udinese.

L'agente di Walid Cheddira, Bruno Di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Stile TV nel corso della trasmissione Salite sulla giostra, facendo il punto sul futuro dell'attaccante del Napoli. "È da tre anni che Cheddira cambia squadra, i matrimoni si fanno in due e stiamo cercando per lui una soluzione definitiva. Ci sono stati e ci sono alcuni interessamenti, ma il mercato italiano è lungo e lento. Walid ha dimostrato di poter stare alla grande in Serie A", ha spiegato il procuratore. Poi un passaggio sul rapporto con Massimiliano Allegri: "È da pochi giorni che lavora con lui, ma dopo l'amichevole l'ho sentito ed era contento della sua prestazione. Allegri lo conosce, magari apprezzerà il suo carattere. Il calcio, però, è imprevedibile".

Il retroscena su Udinese-Cheddira e la smentita sul Frosinone

Nel corso dell'intervista, Di Napoli ha rivelato anche un retroscena di mercato: "L'anno scorso avevamo tutti i documenti pronti con l'Udinese, poi l'infortunio di Lukaku ha bloccato il trasferimento. Non so se l'infortunio di Lucca possa incidere nuovamente sul suo futuro". Infine ha smentito le indiscrezioni relative al Frosinone: "Non è vero che il nostro entourage ha chiesto troppi soldi. Il presidente Stirpe conosce benissimo l'ingaggio e il valore del ragazzo, non c'è stata alcuna richiesta spropositata". In chiusura, un pensiero sul Napoli: "La squadra che ha vinto lo scudetto parte un po' avanti, ma con l'arrivo di Allegri avrà maggiore serenità e resta la favorita".