Allegri-Napoli, Sky: "Dipende dal Milan. Ma già lavora con Manna al mercato"

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Perché Allegri non è stato ancora ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli? L'attesa dipende anche dalle mosse del Milan

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha fatto il punto sull’attesa per l’ufficialità di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, soffermandosi sui passaggi che precedono l’annuncio definitivo. Secondo quanto riferito, si tratta ancora di una fase di stand-by legata alla necessità del Milan di individuare il sostituto dell’allenatore, anche se non emergerebbero particolari criticità che possano compromettere l’operazione. Il contratto sarebbe già pronto e Allegri avrebbe iniziato a lavorare, almeno a livello di pianificazione, sulla rosa e sull’idea tattica del nuovo Napoli. Il sistema di riferimento iniziale dovrebbe essere il 4-3-3, con l’obiettivo di dare una chiara identità alla squadra sin dalle prime fasi della stagione.

Nuovo Napoli tra modulo e valutazioni sulla rosa

Nel frattempo, lo stesso Allegri starebbe analizzando la composizione dell’organico per individuare le prime valutazioni tecniche in vista della prossima annata. Lavoro a stretto contatto col ds Manna. Diversi giocatori saranno oggetto di analisi, a partire da Rafa Marín e Cyril Ngonge, oltre a Antonio Vergara, la cui situazione andrà definita anche dal punto di vista contrattuale dopo una stagione considerata sorprendente. Attenzione anche ai casi di Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa, che non rappresentano situazioni critiche ma richiedono comunque un’attenta valutazione per essere inquadrati nel nuovo progetto tecnico del club. Così come Lukaku.