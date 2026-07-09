Operazione sfoltimento: prime due uscite per il Napoli

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L'obiettivo è quello di alleggerire l'organico prima dell'inizio del ritiro estivo e delle ultime operazioni di mercato

Il Napoli inizia a muovere i primi passi sul fronte delle uscite. La società azzurra ha infatti avviato l'operazione di sfoltimento della rosa in vista della nuova stagione, con l'obiettivo di alleggerire l'organico prima dell'inizio del ritiro estivo e delle ultime operazioni di mercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i primi movimenti riguardano due giovani del vivaio, destinati a trovare spazio e continuità in Serie C.

Napoli, parte lo sfoltimento della rosa: Vigliotti al Pineto, con lui anche Turi

"L'operazione sfoltimento è partita con la cessione in prestito al Pineto del promettente attaccante Gianluca Vigliotti, 21 anni, legato al Napoli fino al 2030", scrive il Corriere dello Sport. Il club abruzzese ha deciso di puntare con convinzione sul giovane attaccante, considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile azzurro.

Insieme a Vigliotti, il Pineto accoglierà anche un altro talento del Napoli

"Il club abruzzese ha puntato forte su di lui e insieme ha preso anche il portiere Claudio Turi, 21 anni, ancora in prestito: e la rosa è arrivata a quota quarantacinque", si legge ancora sul Corriere dello Sport.