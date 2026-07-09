Il Napoli ci pensó per il dopo Kvara, ora Adeyemi è vicino al Barcellona

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Il Barcellona ha già presentato un'offerta ufficiale al Borussia Dortmund per acquistare Adeyemi

Karim Adeyemi ha raggiunto un accordo con il Barcellona e ha comunicato al Borussia Dortmund di voler trasferirsi esclusivamente in blaugrana. Lo annuncia l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X spiega come l'attaccante tedesco, il cui contratto è in scadenza a giugno 2027, non ha intenzione di rinnovare con il club giallonero.

Adeyemi vuole il Barcellona

Il Barcellona ha già presentato un'offerta ufficiale al Borussia Dortmund per acquistare Adeyemi in questa sessione di mercato e sta lavorando per chiudere l'operazione il prima possibile. In passato il nome di Adeyemi era stato accostato anche al Napoli, che ci penso molto quando Kvaratshelia fu ceduto al Psg.