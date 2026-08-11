Alvino annuncia: "Favasuli è già del Napoli! Sarà disponibile per Genova"

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Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per le ultime di mercato: "Favasuli è un giocatore del Napoli, punto. Ma lo vedremo a Castel Volturno e sarà disponibile per il Genoa. Ora l'operazione si chiude: 7 milioni in totale, 1 tra prestito e obbligo a 6 a giugno Il 50% andrà alla Fiorentina. Io credo che il Napoli abbia fatto un acquisto in linea con la strategia di oggi, ovvero svecchiare la rosa con giocatori che hanno davanti una carriera luminosa e lui, Favasuli, ha 22 anni. E' nel giro della nazionale, ha sfiorato la A con il Catanzaro. Insomma, ottimo profilo. Operazione in stile Napoli".