Foto Castel di Sangro, c'è Giuffredi: l'agente sta assistendo all'allenamento

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Mario Giuffredi in tribuna al Patini di Castel di Sangro. L’agente è presente all’allenamento pomeridiano del Napoli di Massimiliano Allegri e sta seguendo da vicino il lavoro della squadra. Giuffredi è arrivato in Abruzzo da qualche ora e ha già chiuso due operazioni importanti con il club azzurro: il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo e l’arrivo di Costantino Favasuli a Napoli.

Giuffredi e il rapporto con il Napoli

Quello tra Giuffredi e il Napoli è un rapporto consolidato da tempo. In passato, infatti, l’agente aveva curato anche la trattativa per il rinnovo di Antonio Vergara, che ha recentemente prolungato il proprio contratto fino al 2031, con la possibilità di estendere ulteriormente l’accordo di anno in anno fino al 2034. Ora Giuffredi è a Castel di Sangro per assistere dal vivo al lavoro di Allegri e del suo gruppo, in una giornata che lo vede ancora una volta protagonista nelle dinamiche di mercato del club azzurro.