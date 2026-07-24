Napoli su Bellanova: piaceva già quando si parlava di Di Lorenzo-Juve

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Calciomercato Napoli, occhi sulla fascia destra: interesse per Bellanova e Favasuli

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro starebbe valutando diversi profili per completare il reparto, mantenendo alta l’attenzione su Costantino Favasuli del Catanzaro. Tra i nomi monitorati, però, ci sarebbe anche quello di Raoul Bellanova, per il quale sarebbe stato effettuato un primo sondaggio.

Bellanova torna nel mirino azzurro: possibile occasione dall’Atalanta

Il terzino dell’Atalanta era già stato seguito dal Napoli due estati fa, quando il futuro di Giovanni Di Lorenzo era stato accostato alla Juventus. Il classe 2000 potrebbe rappresentare un’opportunità interessante, soprattutto considerando che non sembrerebbe rientrare pienamente nei piani del nuovo allenatore della Dea, Maurizio Sarri, orientato verso un profilo con caratteristiche differenti. Bellanova è un esterno di grande spinta, abile nel coprire tutta la fascia e capace di esprimere al meglio le proprie qualità quando può avere ampi spazi da attaccare. Il Napoli valuta dunque le alternative per rafforzare una zona del campo considerata strategica.