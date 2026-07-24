L'annuncio di Manna in conferenza sul primo acquisto del Napoli

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Ultime calciomercato Napoli, Manna conferma: Zeballos è vicino, manca solo l’ultimo passo

Il Napoli si avvicina a Exequiel Zeballos. Le parole pronunciate ieri dal direttore sportivo Giovanni Manna durante la conferenza stampa sembrano aver confermato lo stato avanzato della trattativa per il talento argentino. “Se ci aspetta”, ha dichiarato il dirigente azzurro, lasciando intendere che l’accordo con il giocatore e con il suo entourage sia ormai stato raggiunto e che l’arrivo in Italia possa essere soltanto una questione di tempo.

Zeballos-Napoli, l’attesa è legata alle uscite

Per completare l’operazione, infatti, il club azzurro dovrà prima liberare spazio in rosa attraverso una cessione. Il Napoli continua quindi a lavorare sul mercato in entrata e in uscita, con Zeballos che resta uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo. L’esterno argentino rappresenta un profilo di prospettiva, in linea con la volontà della società di aggiungere qualità e talento alla squadra di Massimiliano Allegri. La trattativa appare ormai ben indirizzata: resta da attendere il momento giusto per definire gli ultimi dettagli e accogliere il nuovo rinforzo.