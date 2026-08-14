Anche l'Arsenal piomba su Osimhen: il Napoli è spettatore interessato

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L'Arsenal ha avviato i primi contatti con il Galatasaray per Osimhen. Arteta avrebbe indicato l'ex Napoli come priorità per l'attacco.

Victor Osimhen può tornare protagonista di una grande operazione di mercato. Secondo quanto riportato dal Telegraph e confermato da Foot Mercato, l'Arsenal ha avviato i primi contatti con il Galatasaray per l'ex centravanti del Napoli (che vanta ancora una percentuale sull'eventuale plusvalenza). I Gunners stavano seguendo Julian Alvarez, ma le elevate richieste dell'Atletico Madrid li avrebbero spinti a valutare con forza il nigeriano. Al momento non sarebbe stata ancora presentata un'offerta ufficiale.

Osimhen-Arsenal, Arteta lo indica come priorità

Secondo Foot Mercato, Mikel Arteta avrebbe fatto di Osimhen la priorità assoluta per rinforzare l'attacco. I rapporti tra Arsenal e Galatasaray potrebbero essere agevolati anche dall'interesse dei turchi per Gabriel Martinelli ed Ethan Nwaneri. Il Galatasaray non avrebbe ancora fissato un prezzo preciso per Osimhen, ma vorrebbe almeno recuperare l'investimento sostenuto per acquistarlo. Una possibile cessione interessa direttamente anche il Napoli, che conserva il 10% sulla futura rivendita del nigeriano.