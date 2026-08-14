ADL valuta l'investimento Gabriel Jesus, Il Roma: oltre questa cifra non andrà, il motivo

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Gabriel Jesus ha messo il Napoli in cima alle proprie preferenze nonostante alcune offerte dalla Turchia. Gli azzurri non vogliono superare i 20 milioni.

Gabriel Jesus vuole il Napoli. Secondo quanto filtra da Londra, l'attaccante brasiliano avrebbe messo i colori azzurri in cima alle proprie preferenze e sarebbe intenzionato a trasferirsi alla corte di Massimiliano Allegri. Sul giocatore dell'Arsenal sarebbero arrivate anche alcune proposte dalla Turchia, ma la possibilità di diventare protagonista a Napoli rappresenterebbe la soluzione preferita dal classe 1997.

Gabriel Jesus-Napoli, tetto di 20 milioni per l'Arsenal

L'operazione dovrà però essere conclusa a titolo definitivo e al momento non esiste ancora un accordo. Il ds Giovanni Manna dovrà acquistare il cartellino di Jesus perché è in scadenza, ma il Napoli non vorrebbe spingersi oltre i 20 milioni di euro: Aurelio De Laurentiis - si legge su Il Roma - ha paura di sforare i parametri economici imposti dalla UEFA. In più, ha 29 anni e questo rende molto difficile una futura plusvalenza. Il brasiliano rappresenterebbe un rinforzo di grande livello da affiancare a Hojlund e per questo il presidente valuta l'investimento. Finché l'affare non si sbloccherà, però, Lorenzo Lucca resterà l'alternativa al danese.