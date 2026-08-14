Zedadka cambia maglia: l'ex azzurro lascia il SudTirol ma resta in Serie B

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Karim Zedadka lascia il Südtirol e si trasferisce all'Empoli in prestito con obbligo di riscatto. L'esterno classe 2000 ha un passato nel Napoli.

Nuova avventura per Karim Zedadka, esterno offensivo franco-algerino classe 2000 con un passato nel Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'Empoli ha chiuso l'operazione con il Südtirol: il giocatore si trasferirà in Toscana con la formula del prestito con obbligo di riscatto, andando così a rinforzare la rosa azzurra per la nuova stagione.

Zedadka, dal Napoli all'Empoli passando per il Südtirol

Per Zedadka si tratta di un altro capitolo della sua carriera dopo l'esperienza maturata anche a Napoli. L'esterno è infatti uscito dal settore giovanile azzurro ed è stato successivamente aggregato alla prima squadra. Zedadka faceva parte del gruppo del Napoli anche nella stagione 2022-2023, quella culminata con la conquista del terzo Scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti. Dopo l'esperienza al Südtirol, adesso per il classe 2000 arriva la nuova opportunità con la maglia dell'Empoli.