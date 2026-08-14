Ufficiale Il Napoli piazza D'Angelo in prestito al Lumezzane: il comunicato

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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Lumezzane si dice "lieto di annunciare l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe D'Angelo dal SSC Napoli da cui giunge in prestito fino al 30 giugno 2027. D'Angelo, terzino sinistro classe '06 natio di Torre del Greco (Na), è cresciuto nel Settore Giovanile partenopeo venendo aggregato nello scorso ritiro alla prima squadra del Napoli. Con la Primavera azzurra ha disputato anche la Youth League in due differenti stagioni per un totale di sette presenze ed un assist".

Ai canali ufficiali del club hanno fatto poi seguito le parole del direttore sportivo rossoblù Simone Pesce: "D'Angelo è un calciatore duttile che può ricoprire più ruoli sulla corsia mancina. È un giovane che si è messo in mostra negli ultimi anni con la Primavera del Napoli di cui è uno dei prospetti più interessanti".