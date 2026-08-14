Badiashile, ci siamo: ecco quando può firmare e aggregarsi al Napoli

Badiashile, ci siamo: ecco quando può firmare e aggregarsi al NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli ha trovato l'accordo con il Chelsea per Benoit Badiashile. Il francese arriverà in prestito con diritto di riscatto.

Il Napoli ha trovato l'accordo con il Chelsea per Benoit Badiashile. Definita anche la formula dell'operazione: il difensore francese arriverà in prestito oneroso per 3 milioni di euro più uno di bonus, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il Chelsea ha dunque accolto la proposta del ds Giovanni Manna, pronto a consegnare a Massimiliano Allegri il rinforzo necessario per fronteggiare l'emergenza nel reparto arretrato.

Badiashile-Napoli, possibile firma entro il weekend

Secondo Il Roma, Badiashile potrebbe firmare con il Napoli entro il weekend, completando così gli ultimi passaggi necessari per il trasferimento. L'obiettivo è permettere al francese di presentarsi già lunedì pomeriggio a Castel Volturno per iniziare a lavorare agli ordini di Allegri. Se la tabella di marcia verrà rispettata, il nuovo acquisto dovrebbe essere convocato anche per Genoa-Napoli, esordio in campionato in programma sabato 22 agosto.