Badiashile, ci siamo: ecco quando può firmare e aggregarsi al Napoli
Il Napoli ha trovato l'accordo con il Chelsea per Benoit Badiashile. Definita anche la formula dell'operazione: il difensore francese arriverà in prestito oneroso per 3 milioni di euro più uno di bonus, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Il Chelsea ha dunque accolto la proposta del ds Giovanni Manna, pronto a consegnare a Massimiliano Allegri il rinforzo necessario per fronteggiare l'emergenza nel reparto arretrato.
Badiashile-Napoli, possibile firma entro il weekend
Secondo Il Roma, Badiashile potrebbe firmare con il Napoli entro il weekend, completando così gli ultimi passaggi necessari per il trasferimento. L'obiettivo è permettere al francese di presentarsi già lunedì pomeriggio a Castel Volturno per iniziare a lavorare agli ordini di Allegri. Se la tabella di marcia verrà rispettata, il nuovo acquisto dovrebbe essere convocato anche per Genoa-Napoli, esordio in campionato in programma sabato 22 agosto.
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