Lukaku-Fenerbahce, niente presentazione allo stadio: il motivo
Niente bagno di folla allo stadio per Romelu Lukaku. Il trasferimento dell'ormai ex attaccante del Napoli al Fenerbahce è definito e il belga ha già superato i test fisici di rito. La società turca, su direttiva del presidente, ha deciso di non organizzare una presentazione davanti ai tifosi nonostante la grande attesa che accompagna l'arrivo di Big Rom.
Lukaku-Fenerbahce, venerdì firma e numero di maglia
Come riportato da beIN Sports, la scelta nasce dalla volontà del Fenerbahce di evitare eccessivi personalismi, seguendo la stessa linea adottata qualche settimana fa con Mason Greenwood. Lukaku firmerà invece il nuovo contratto venerdì alle 11.30, alla presenza della stampa. In quell'occasione dovrebbe essere svelato anche il suo numero di maglia, che non è stato ancora comunicato: proprio per questo la divisa personalizzata del belga non è ancora disponibile negli store del club.
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