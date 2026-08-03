Biadashile-Napoli, dalla Francia: l'accordo è vicino, ecco la formula
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I due club sono impegnati a definire i dettagli di un prestito con diritto di riscatto
Secondo quanto riferisce il giornalista di Foot Mercato, Santi Aouna, Napoli e Chelsea stanno continuando a lavorare per trovare un'intesa sull'operazione che porterebbe Benoit Badiashile in azzurro. Non solo Gatti, dunque, con il francese che rappresenta una pista più viva che mai nonostante i rumors su una preferenza di Allegri per il difensore bianconero.
Napoli-Biadashile, c'è l'ok del calciatore
Il difensore francese avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento in Serie A, mentre i due club sono impegnati a definire i dettagli di un prestito con diritto di riscatto. Come evidenzia Aouna, le parti si stanno avvicinando a un accordo, anche se serviranno nuovi contatti nel corso della settimana per arrivare alla fumata bianca definitiva.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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