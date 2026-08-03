Lang-Ajax, conferme dall'Olanda: "Può essere l'erede di Godts"

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L'attaccante del Napoli sarebbe finito tra i principali obiettivi dell'Ajax, che lo starebbe valutando come rinforzo offensivo

Dal quotidiano olandese De Telegraaf arrivano nuove indiscrezioni sul futuro dell'esterno Noa Lang. L'attaccante del Napoli sarebbe finito tra i principali obiettivi dell'Ajax, che lo starebbe valutando come rinforzo offensivo in vista della stagione ormai imminente dopo gli arrivi di Julian Brandt e Marc-André ter Stegen.

Lang-Ajax, pista possibile

Il giornale descrive il momento del club di Amsterdam come fatto di "settimane miracolose" sul mercato e spiega che Lang è considerato uno dei candidati più credibili per raccogliere l'eredità di Mika Godts. Secondo De Telegraaf, "l'ingente somma proveniente da Parigi renderebbe possibile l'arrivo immediato di Edson Álvarez, e Noa Lang è seriamente preso in considerazione come sostituto di Godts".