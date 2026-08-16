Badiashile-Napoli, Romano: "Viaggio e visite mediche nelle prossime 48 ore"

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Badiashile-Napoli, viaggio e visite mediche attesi nelle prossime 48 ore: affare ai dettagli.

Benoit Badiashile si avvicina sempre di più al Napoli. Dopo l'"here we go" dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, arrivano nuovi aggiornamenti sui passaggi necessari per completare il trasferimento del difensore alla corte di Massimiliano Allegri. L'operazione è ormai entrata nella fase conclusiva e, una volta approvati i contratti, il calciatore potrà partire alla volta dell'Italia per sostenere le visite mediche e procedere successivamente con gli ultimi adempimenti.

Romano: "Viaggio e visite mediche nel giro delle prossime 48 ore"

A fornire gli ultimi dettagli è stato il giornalista Fabrizio Romano, che attraverso i propri canali social ha aggiornato la situazione relativa al trasferimento del difensore al Napoli: "Napoli, in programma viaggio e visite mediche per Benoit Badiashile nel giro delle prossime 48 ore una volta approvati i contratti. Prossimi passaggi formali attesi a breve giro dopo la base d’intesa verbale dei giorni scorsi".