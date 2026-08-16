Futuro Neres, dirigente Besiktas: "Manna smentisce voci sulla cessione"

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David Neres, Manna smentisce le voci di mercato: il Napoli non pensa alla cessione.

Nuove indiscrezioni dalla Turchia sul futuro di David Neres, finito al centro di alcune voci di mercato nelle ultime settimane. Murat Özen, membro del Congresso del Besiktas, ha raccontato sul proprio account X di aver avuto uno scambio diretto con Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Il dirigente azzurro, secondo quanto riferito da Özen, avrebbe escluso l'ipotesi di una possibile partenza dell'attaccante brasiliano.

Özen: "Manna ha smentito le notizie su David Neres"

Özen ha riportato sui social la risposta ricevuta direttamente dal direttore sportivo del Napoli, che avrebbe chiarito la posizione del club sul futuro del brasiliano. Questo il messaggio pubblicato dal membro del Congresso del Besiktaş: "Ho scritto con il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. Ha smentito le notizie su David Neres. Alla domanda "State pensando di venderlo?" ha risposto 'No'".