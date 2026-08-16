Offerta del Napoli allo svincolato Dani Ceballos: dalla Spagna svelano la risposta

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Napoli su Dani Ceballos: offerta degli azzurri, ma lo spagnolo continua ad aspettare il Betis.

Nuova opportunità a parametro zero per il Napoli, che avrebbe messo gli occhi su Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo, attualmente svincolato, avrebbe ricevuto una proposta contrattuale dalla società azzurra, ma sul giocatore ci sarebbero anche interessamenti provenienti dalla Germania e dall'Arabia Saudita. A riportare l'indiscrezione è il Diario de Sevilla, secondo cui il classe 1996 continua però a considerare un possibile ritorno al Real Betis come una soluzione prioritaria per il proprio futuro.

Ceballos-Napoli, dalla Spagna: "L'offerta più interessante è quella del Napoli"

Il quotidiano spagnolo ricostruisce così la situazione del centrocampista e le diverse possibilità per il suo futuro: "il giocatore è disposto ad aspettare fino alla fine per il Betis", visto che dopo l'arrivo di un attaccante ormai imminente, "il centrocampista diventa la priorità assoluta. È svincolato da diverse settimane, in attesa e allenandosi per conto proprio, ed è una situazione che va risolta al più presto per evitare future tensioni e problemi.

Da quando ha ingaggiato una nuova agenzia per tutelare i suoi interessi, diverse squadre hanno cercato di assicurarsi le sue prestazioni e hanno manifestato interesse ad ingaggiarlo. Grecia, Arabia Saudita... Persino il Bayer Leverkusen lo ha contattato nelle ultime settimane. Ma l'offerta più interessante è quella del Napoli . Il club italiano ha manifestato il desiderio di acquistarlo, ma per ora Ceballos aspetta".