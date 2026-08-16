Il Galatasaray ripensa a Lang, pronta offerta da 15mln: la risposta del Napoli

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Galatasaray su Noa Lang: possibile offerta da 15 milioni, il Napoli ne chiede 20.

Il Napoli continua a lavorare sulle uscite per ridurre la rosa e liberare spazio nella lista over, con Noa Lang tra i calciatori che potrebbero lasciare il club nelle ultime settimane di mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Galatasaray avrebbe inserito l'olandese tra le alternative per rinforzare il proprio reparto offensivo. La priorità del club di Istanbul sarebbe Rafael Leao, ma in caso di mancato accordo per il portoghese l'attenzione potrebbe spostarsi concretamente sull'attaccante del Napoli.

Noa Lang-Galatasaray, 5 milioni di distanza con il Napoli

Il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul tavolo una proposta da 15 milioni di euro per provare a riportare Lang in Turchia, mentre il Napoli valuterebbe il suo cartellino circa 20 milioni. Al momento, dunque, tra domanda e possibile offerta ci sarebbe una distanza di 5 milioni, considerata comunque colmabile qualora i contatti dovessero trasformarsi in una vera trattativa. L'eventuale cessione dell'olandese consentirebbe inoltre agli azzurri di liberare un posto nella lista over e creare ulteriore margine per intervenire sul mercato in entrata.