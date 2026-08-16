Martinelli dice no alla Turchia! Dall'Inghilterra: rifiutata offerta del Galatasaray

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Arsenal su Quansah, mentre Martinelli rifiuta il Galatasaray nonostante un'offerta da 38,9 milioni.

L'Arsenal si muove sul mercato e avrebbe avviato una trattativa con il Bayer Leverkusen per provare ad acquistare Jarell Quansah nel corso di questa sessione estiva. Secondo quanto riportato da SunSport, i Gunners starebbero lavorando per rinforzare il reparto arretrato con il difensore inglese, valutando la possibilità di trovare un'intesa con il club tedesco prima della chiusura del mercato.

Martinelli rifiuta il Galatasaray: sul tavolo quasi 39 milioni di sterline

Novità anche sul futuro di Gabriel Martinelli, altro nome particolarmente seguito in questa fase del mercato. Sempre secondo SunSport, l'attaccante brasiliano avrebbe rifiutato la possibilità di trasferirsi al Galatasaray, nonostante il club turco avesse presentato un'offerta da 38,9 milioni di sterline per il suo cartellino. Il tentativo della società di Istanbul non avrebbe dunque convinto Martinelli, che avrebbe scelto di non aprire al trasferimento in Turchia.