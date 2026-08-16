Ufficiale PSG, arriva Godts dall'Ajax: il sostituto sarà Lang?

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PSG scatenato sul mercato: ufficiale Godts dall'Ajax per 55 milioni, contratto fino al 2031.

Il Paris Saint-Germain non si ferma all'arrivo di Ferran Torres e piazza un altro importante colpo sul mercato. Il club francese ha ufficializzato l'acquisto di Mika Godts dall'Ajax per 55 milioni di euro. L'attaccante belga classe 2005 ha firmato un contratto con i parigini fino al 2031 e indosserà la maglia numero 22. Il PSG punta così su uno dei giovani più produttivi dell'Eredivisie, reduce da una stagione chiusa con 17 gol e 15 assist considerando tutte le competizioni.

Mika Godts al PSG: dai primi passi in Belgio all'esplosione con l'Ajax

Nato il 7 giugno 2005 a Lovanio, Godts è cresciuto nel settore giovanile dell'Anderlecht prima di trasferirsi al Genk nel 2020 e successivamente all'Ajax nel gennaio 2023. Dopo il passaggio dal Jong Ajax alla prima squadra, il belga si è imposto grazie soprattutto alla capacità nel dribbling e nell'uno contro uno. Nella stagione 2024-2025 aveva totalizzato 47 presenze, 8 reti e 7 assist in tutte le competizioni, proseguendo poi la propria crescita fino a diventare uno dei talenti più interessanti del campionato olandese. Il suo rendimento gli ha permesso anche di completare il percorso nelle selezioni giovanili del Belgio e conquistare la chiamata della Nazionale maggiore, con la quale conta già due presenze. Ora per Godts inizia una nuova tappa della carriera con la maglia dei campioni di Francia.