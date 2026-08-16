Il Napoli pagherà una cifra più alta per il prestito di Badiashile: ecco perché

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La lungaggine della trattativa Badiashile è dovuta alla formula: il Napoli ha 'preferito' alzare la cifra pur di ottenere il diritto e non l'obbligo

Il Napoli sul mercato sta provando a recuperare il terreno perso in queste settimane. Sul fronte entrate, il club partenopeo si prepara ad accogliere a breve due nuovi rinforzi: Costantino Favasuli e Benoit Badiashile. Per il terzino destro del Catanzaro classe 2004 (che quindi non pesa nella lista Serie A) l'accordo è ormai definito da giorni per un prestito oneroso da 1mln con obbligo di riscatto fissato a 6mln più 1 di bonus: ieri ha salutato i tifosi in un giro di campo ed è atteso a stretto giro alle visite mediche.

Napoli-Badiashile, i dettagli

Per il difensore francese, invece, l'operazione con il Chelsea è ormai in fase di chiusura, per 3mln più 1 di bonus per il prestito oneroso e diritto di riscatto a 27mln. La lungaggine della trattativa è dovuta alla formula: il Napoli ha 'preferito' alzare la cifra pur di ottenere il diritto e non l'obbligo. Un modo per valutare un giocatore di livello, ma reduce da tanti infortuni, ed anche per non inserire tutta la cifra a bilancio. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.