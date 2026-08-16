Martinelli-Napoli, dall'Inghilterra confermano: trattative in corso con l'Arsenal

vedi letture

Martinelli-Napoli, contatti con l'Arsenal per il brasiliano: trattative in corso, c'è anche la Roma.

Il Napoli si sarebbe fatto avanti concretamente per Gabriel Martinelli, esterno brasiliano dell'Arsenal che potrebbe diventare uno dei nomi più importanti delle ultime settimane di calciomercato. Secondo quanto riferito da CaughtOffside, fonti vicine al mondo degli agenti avrebbero confermato un sondaggio degli azzurri con i Gunners e che "sono in corso trattative" tra le due società. L'Arsenal sarebbe disposto a valutare eventuali proposte per il 25enne, soprattutto qualora una sua cessione consentisse al club londinese di intervenire a sua volta per rinforzare la fascia sinistra dell'attacco di Mikel Arteta.

Martinelli-Napoli, c'è anche la Roma: rifiutati 45 milioni dal Galatasaray

La concorrenza per Martinelli non mancherebbe, con la Roma che avrebbe inserito il brasiliano tra le possibili soluzioni dopo le difficoltà incontrate nell'operazione per Rodrigo Mora del Porto. L'attaccante dell'Arsenal ha intanto già respinto la possibilità di trasferirsi al Galatasaray, che avrebbe presentato un'offerta da circa 45 milioni di euro. Un elemento importante è rappresentato anche dalla situazione contrattuale: l'accordo di Martinelli con i Gunners scadrà la prossima estate, anche se l'Arsenal dispone di un'opzione per prolungarlo di un'ulteriore stagione. Napoli e Roma restano quindi alla finestra, con gli azzurri che, secondo la fonte inglese, avrebbero già avviato i contatti per capire i margini dell'operazione.