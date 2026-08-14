Sfuma Zeballos: l'argentino è vicinissimo all'accordo con il Celta Vigo

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Il Napoli perde per strada Exequiel Zeballos: l'attaccante argentino del Boca Juniors è a un passo dal trasferimento al Celta Vigo.

Sfuma un altro obiettivo per il reparto offensivo azzurro. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il trasferimento di Exequiel Zeballos dal Boca Juniors al Celta Vigo è ormai in fase avanzata, con il club spagnolo che ha avuto la meglio nella corsa al giovane attaccante argentino.

La trattativa economica tra Boca e Celta Vigo

Il negoziato tra le due società ha attraversato diverse fasi prima di trovare un punto d'incontro. Il Celta Vigo aveva inizialmente presentato un'offerta da 6 milioni di dollari, respinta dal Boca Juniors, che aveva fissato le proprie richieste a 8 milioni. Di fronte al muro alzato dal club argentino, gli spagnoli hanno poi rilanciato fino a 7 milioni di dollari, cifra che ha convinto il Boca ad aprire concretamente alla cessione.

Clima di fiducia tra le parti

Il quotidiano argentino descrive un clima di generale ottimismo attorno alla trattativa, con le prossime ore considerate decisive per la fumata bianca definitiva. A pesare sull'esito della vicenda sarebbe stata anche la volontà dello stesso Zeballos, che secondo le fonti argentine si sarebbe lasciato convincere dal pressing del club spagnolo, aprendo di fatto le porte al proprio trasferimento in Liga.

Effetto sul mercato del Napoli

Per il Napoli si tratta di un obiettivo sfumato negli ultimi giorni di sessione estiva. Il club azzurro aveva seguito con interesse il profilo dell'attaccante argentino, ma il pressing del Celta Vigo e l'accelerata delle ultime ore hanno di fatto chiuso ogni spiraglio per un possibile approdo di Zeballos in maglia azzurra, con la dirigenza partenopea ora chiamata a valutare eventuali alternative sul mercato in vista della chiusura della finestra estiva.