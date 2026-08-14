Dalla Turchia: Lang-Galatasaray, convinta la moglie! Stavolta può seguirlo ad Istanbul

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Secondo il giornalista turco Kağan Dursun, il club di Istanbul avrebbe compiuto passi decisivi non solo con il Napoli, ma anche sul fronte familiare del

Fino a questo momento, uno degli ostacoli principali alla cessione di Noa Lang sarebbe stato di natura familiare più che tecnica o economica. Secondo la ricostruzione del giornalista turco Kağan Dursun, la moglie dell'attaccante olandese non aveva seguito il marito in occasione di un precedente trasferimento, preferendo che restasse a vivere in Italia, indipendentemente dalla maglia indossata in campo.

La mossa del Galatasaray per convincere la famiglia

Per superare questa resistenza, il Galatasaray avrebbe deciso di puntare direttamente sul nucleo familiare del giocatore. Dursun racconta come il club giallorosso abbia organizzato una presentazione dedicata alla moglie di Lang, mostrandole una sistemazione abitativa a Istanbul, accompagnata anche dalla proposta di un istituto scolastico per i figli della coppia. Una strategia che, sempre secondo il giornalista, starebbe iniziando a produrre i suoi effetti, con la moglie del calciatore che avrebbe cominciato a guardare con maggiore apertura all'ipotesi di un trasferimento in Turchia.

Trattativa in accelerazione

Se ne parlava da tempo, ma secondo Dursun è nelle ultime ore che il Galatasaray avrebbe compiuto i primi passi realmente concreti sul fronte Lang, dopo settimane di solo interesse. Un'accelerazione che potrebbe portare sviluppi significativi nei prossimi giorni, anche alla luce dello sblocco del fronte familiare finora considerato un freno alla trattativa.

La situazione in casa Napoli

Per il Napoli, un'eventuale apertura definitiva di Lang al trasferimento potrebbe agevolare la chiusura dell'operazione con il Galatasaray, in un mercato in uscita che coinvolge diversi esuberi della rosa azzurra a ridosso della fine della sessione estiva.