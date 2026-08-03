Sostituto Buongiorno, Corbo: "Manna vuole uno juventino in prestito"

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Antonio Corbo, editorialista di Repubblica Napoli, analizza il momento del Napoli sottolineando come il club stia attraversando una fase di profonda riorganizzazione. Nel suo editoriale evidenzia che il silenzio del presidente rappresenta un segnale della volontà di rimettere ordine dopo gli errori commessi nelle ultime stagioni, caratterizzate da investimenti costosi e poco redditizi. Tra i passaggi più significativi del suo intervento: "Era da valutare l'offerta del Bayer Leverkusen di 30 milioni per Miguel Gutierrez."

Gutierrez, cessione positiva per il Napoli

Secondo Corbo, la cessione del terzino spagnolo è un'operazione positiva. Pur riconoscendone le qualità, ricorda come Gutierrez sia stato spesso impiegato fuori ruolo per esigenze della squadra e ritiene che i 30 milioni incassati rappresentino una plusvalenza importante. "Con i soldi di Gutierrez il Napoli torna sul mercato."

Sul sostituto dell'infortunato Buongiorno: "Sembra favorito Federico Gatti, arrivato tardi dal calcio minore alla Juve e in Nazionale. Ha 28 anni, è alto 1,91 ed è un difensore centrale del tipo Morini o Brio: ruvido, lento, stimato da Allegri. Più giovane Thiago Gabriel, 22 anni, nazionale portoghese Under 21 di Cascais, arrivato al Lecce con la firma di Pantaleo Corvino, una garanzia. Se Manna ottiene il prestito, arriva Gatti".