Calciomercato Napoli, Beukema in Arabia? Sondaggio dell’Al-Hilal di Inzaghi

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CalciomercatoNapoli, l'Al-Hilal pensa a Sam Beukema: sondaggio dall'Arabia Saudita, il difensore olandese riflette sul futuro

Il Napoli continua a lavorare sulla composizione del reparto difensivo in vista della prossima stagione. Rafa Marín è destinato a lasciare il club, mentre resta da definire il futuro di Luca Marianucci e Sam Beukema. Il giovane centrale italiano potrebbe essere ceduto in prestito per trovare maggiore continuità oppure restare in azzurro come quarto difensore. Un'eventuale cessione dell’ex Bologna, invece, consentirebbe al Napoli di incassare una cifra importante da reinvestire sul mercato.

L'Al-Hilal segue Beukema: per ora è solo un sondaggio

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, nelle ultime ore l'Al-Hilal, allenato da Simone Inzaghi, ha effettuato un primo sondaggio per l’olandese. Il difensore, finora, ha sempre manifestato la volontà di restare a Napoli, respingendo anche altre proposte arrivate dall'estero. Il club saudita, che in un primo momento aveva individuato in Francesco Acerbi il rinforzo ideale per la difesa, starebbe ora valutando Beukema, profilo particolarmente apprezzato da Inzaghi fin dai tempi dell'Inter. Un'eventuale offerta da 25 milioni di euro non rappresenterebbe un ostacolo per l'Al-Hilal e consentirebbe al Napoli di registrare anche una lieve plusvalenza, considerando che il difensore ha un valore residuo a bilancio di circa 24 milioni di euro. Inoltre, a fronte dell'attuale ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione, il club saudita potrebbe proporgli uno stipendio compreso tra i 5 e i 6 milioni per convincerlo. Al momento, tuttavia, non è in corso alcuna trattativa: si tratta soltanto di un primo contatto esplorativo.