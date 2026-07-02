Napoli-Zeballos, KK: gli accordi ci sono, ma serve una cessione

vedi letture

De Maggio assicura: il Napoli avrebbe già l'intesa con Zeballos e Boca Juniors, ma prima serve una cessione.

Il Napoli continua a guardare al mercato sudamericano e avrebbe già definito un'operazione in prospettiva. Secondo quanto riferito da Valter De Maggio nel corso di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro ha raggiunto un accordo totale con Exequiel Zeballos e con il Boca Juniors, ma resta un ultimo passaggio prima della fumata bianca.

Zeballos avrebbe rifiutato il rinnovo

Nel corso dell'intervento radiofonico, De Maggio ha spiegato: "Manna ha trovato l'accordo col Boca Juniors e col giocatore: il club argentino vuole fare pressione per farlo rinnovare. Il calciatore ha categoricamente rifiutato il rinnovo e il presidente Riquelme ha deciso di mettere fuori rosa Exequiel Zeballos, quindi il calciatore si allena a parte. Accordo totale con il Napoli. Il ds deve prima perfezionare un'uscita e poi formalizzare"