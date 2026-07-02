Khalaili, l’Inter supera il Napoli? È il preferito di Ausilio: pronto l’affondo

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Calciomercato Inter, caccia al difensore e all’esterno: Chalobah e Solet per la difesa, sfida al Napoli per Anan Khalaili

Sono ore di riflessione in casa Inter, impegnata a definire due innesti fondamentali per il prossimo mercato: un difensore centrale e un esterno destro. La necessità nasce dalle uscite di Acerbi, de Vrij e Darmian in difesa, mentre sulla fascia si lavora per individuare l’erede di Denzel Dumfries.

Difesa e fascia destra: i nomi sul tavolo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i primi profili valutati per il reparto arretrato sono Trevoh Chalobah, seguito anche dal Como, e Oumar Solet dell’Udinese, già da diverse settimane sotto osservazione da parte dell’area scouting nerazzurra. Resta da capire se la lista dei candidati rimarrà circoscritta a questi due nomi o se nelle prossime ore potranno emergere ulteriori alternative.

Per quanto riguarda la corsia destra, il primo obiettivo è Anan Khalaili dell’Union Saint Gilloise, profilo seguito con attenzione anche dal Napoli, che si è mosso in anticipo rispetto all’Inter. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Secondo l'emittente satellitare, i nerazzurri avrebbero intensificato i contatti proprio per il giocatore, considerato una delle priorità da Piero Ausilio per rinforzare la rosa.