Calciomercato Napoli, Allegri ha due priorità. E ha un preferito in porta

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L'allenatore del Napoli Max Allegri apprezza la rosa del Napoli ma ha già fissato le sue due priorità sul calciomercato: le ultime

Nonostante le parole di ieri di De Laurentiis, per cui la priorità è cedere almeno 25 giocatori della rosa extra-large del Napoli, Massimiliano Allegri ha già individuato le priorità in questa fase di mercato. Il tecnico ritiene necessario intervenire in due ruoli chiave: quello del portiere e quello del vice Giovanni Di Lorenzo. In cima alla lista dei desideri c'è Guglielmo Vicario, considerato il profilo ideale per difendere la porta azzurra. L'allenatore, tuttavia, è consapevole che sarà necessario attendere l'evoluzione delle trattative prima di affondare il colpo. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Portiere e terzino, il Napoli valuta le prossime mosse

L'eventuale partenza di Vanja Milinković-Savić potrebbe cambiare gli scenari. In quel caso Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a intervenire immediatamente sul mercato per assicurare ad Allegri un nuovo titolare tra i pali. Diversa, invece, la situazione sulla fascia destra, dove il club non ha intenzione di accelerare i tempi per individuare il vice Di Lorenzo. La dirigenza preferisce valutare con calma le opportunità disponibili, pur monitorando diversi profili. Nel frattempo, però, è già sfumata una delle opzioni prese in considerazione: il possibile arrivo di Khalaili non andrà infatti in porto, costringendo il Napoli a orientarsi su altre soluzioni per rinforzare il reparto.