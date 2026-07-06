Zerbin verso il Frosinone, Schira: "Prestito con obbligo condizionato. I dettagli"

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Calciomercato Napoli: Alessio Zerbin è in uscita: l'esterno italiano classe 1999 può tornare in un club neopromosso in Serie A

Rientrato dal prestito alla Cremonese, Alessio Zerbin lascerà di nuovo il Napoli alla ricerca di una nuova squadra. Per l'esterno italiano classe 1999 si presenta la possibilità concreta di unirsi a un club neopromosso in Serie A, come riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira su X: "Frosinone e Napoli hanno raggiunto un principio di accordo per il ritorno di Alessio Zerbin, in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo di riscatto in caso di permanenza del Frosinone in Serie A. I due club stanno ora aspettando che il giocatore dia luce verde".

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