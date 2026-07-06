Gila-Milan, Romano: "Trattativa iniziata, ma Lotito non scende sotto questa cifra"

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Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della trattativa tra Milan e Lazio per Mario Gila, che è anche un obiettivo del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Iniziano le trattative per l'operazione Mario Gila, il Milan aveva intenzione da subito di presentarsi al tavolo, di iniziare a trattare. Il Milan ha chiuso un accordo con il giocatore, cinque anni di contratto, 5 milioni di euro netti a stagione per il giocatore, quindi un contratto molto importante, ma c'è sempre da trattare, soprattutto con la Lazio e soprattutto col presidente Lotito. Lotito che parte da 30 milioni di euro, questo è il prezzo: il Milan ha portato un'offerta più bassa, più vicina ai 20 che non ai 30 milioni, più dei bonus.

Quindi il Milan è sui 24-25 milioni di euro in questo momento, bonus compresi. Il presidente Lotito ne vuole 30 perché deve riconoscere il 50% dell'operazione a Real Madrid. La Lazio ha le sue richieste e sappiamo che il presidente Lotito non ha paura di rischiare e anche di perdere a volte il giocatore a parametro zero o comunque correre il rischio se non arriva l'offerta giusta. Mario Gila è stato chiaro ribanendo la volontà di andare al Milan, di aver chiuso un accordo, quindi il Milan ha il giocatore dalla sua parte. È chiaro che il Milan sia ora in questa settimana di riuscire ad accelerare e provare a chiudere per evitare possibili inserimenti, sorprese che ha già anche vissuto il Napoli sull'operazione Gila in questa sessione di mercato. Quindi aspettiamo, ma è iniziata la trattativa Gila tra Lazio e Milan".