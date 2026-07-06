Khalaili vuole l'Inter, Romano: "Ma per ora c'è distanza con l'Union SG"

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Calciomercato Napoli, l'Inter è in vantaggio per Anan Khalaili ma non ha l'accordo con l'Union Saint-Gilloise: il club belga ha fissato il prezzo

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha parlato della trattativa tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili, che è anche un obiettivo del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Khalaili-Inter, la trattativa è già partita da qualche giorno. Abbiamo raccontato degli scambi iniziati in forma diretta tra Inter e Union Saint-Gilloise: non ci sono intermediari, che è una cosa molto particolare nel calcio di oggi tra i grandi club. E per quanto riguarda Khalaili, adesso l'Inter sta lavorando per riuscire a trovare un accordo economico. L'Union Saint-Gilloise vuole 30 milioni di euro, l'Inter vorrebbe spendere qualcosa in meno.

Si sta trattando anche su una base di bonus. Il giocatore è dalla parte dell'Inter, perché ha ribadito di volere andare ai nerazzurri. Lo ha chiarito direttamente ai dirigenti del club, ha chiesto di non giocare le amichevoli,, ha chiesto di poter andare all'Inter quanto prima per non perdere questa opportunità. Quindi si sta lavorando in questo senso, è un'Inter che rimane fiduciosa, cauta, ottimista. Non c'è panico soltanto perché oggi può esserci una distanza sul prezzo. È chiaro che poi - lo insegna il mercato, l'operazione Palestra e non solo - bisogna poi chiudere le trattative. Però Inter e Union Saint-Gilloise sono in contatto costante per arrivare al traguardo e senza intermediari a volte i tempi sono molto più rapidi tra i due club e si può chiudere da un momento all'altro".