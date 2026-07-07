Ultim'ora Vergara-Napoli, Romano: "Altro che Como o Premier, la verità sul futuro"

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Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano parla del futuro di Vergara sul suo canale Youtube: "Per quanto riguarda invece altre domande, in molti ci chiedete del futuro di Vergara, se mai Vergara è stato vicino a poter lasciare il Napoli. Si è parlato di Premier League e di altre cose, anche di Como, ma Vergara-Como non è mai stata una pista credibile.

Per il Napoli, Vergara è un giocatore importante e il Napoli sta continuando a lavorare al rinnovo di Vergara. È un qualcosa che il Napoli vuole fare. Vi dicevo già durante la stagione, durante l'exploit di Vergara-Napoli, quanto fosse considerato importante per il presente e per il futuro. Poi vi ho detto che in estate se ne parla e ora infatti se ne sta parlando. Adesso ci siamo: si sta trattando, si sta negoziando, ma Vergara è considerato parte del progetto a lungo termine del Napoli".