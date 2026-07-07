Rinnovo McTominay, c’è distanza sulle cifre dell’ingaggio: maxi richiesta dell’agente

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Il Napoli vuole blindare Scott McTominay e ha proposto al centrocampista un rinnovo fino al 2030 con opzione per un'ulteriore stagione

Il Napoli continua a lavorare sui rinnovi e tra le situazioni più importanti c'è quella legata a Scott McTominay. Il centrocampista scozzese non ha ancora trovato l'intesa per il prolungamento del contratto, nonostante la volontà reciproca di proseguire insieme. Il giocatore, infatti, ha ricevuto due offerte molto ricche dall'Arabia Saudita, rispettivamente da 12 e 15 milioni di euro a stagione, ma ha deciso di rifiutarle perché non si sente ancora pronto a lasciare l'Europa. La sua priorità resta il Napoli, dove attualmente percepisce circa 5 milioni di euro con i bonus.

McTominay, distanza sull'ingaggio: il Napoli vuole blindarlo

Il club azzurro vuole valorizzare il ruolo centrale dello scozzese nel progetto e gli ha proposto un rinnovo fino al 2030 con opzione per il 2031, con un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che renderebbe McTominay il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Romelu Lukaku, che percepisce circa 8 milioni. Al momento, però, la proposta non soddisfa completamente le richieste dell'entourage del centrocampista: l'agente - riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira - ha chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis un ingaggio da 10 milioni netti all'anno più bonus. La distanza resta quindi da colmare, ma l'impressione è che le parti possano continuare a trattare per raggiungere un'intesa.