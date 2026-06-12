Calciomercato Napoli, arriveranno sicuramente tre nuovi acquisti: i nomi

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Tre colpi per il calciomercato del Napoli: tutti i ruoli da rinforzare secondo il ds Manna e il futuro allenatore Massimiliano Allegri

Il mercato del Napoli entra in una fase particolarmente attiva, con la dirigenza al lavoro per definire i prossimi innesti in vista della nuova stagione. L’obiettivo del club è quello di rinforzare più reparti, garantendo soluzioni funzionali al progetto tecnico e aumentando la competitività della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Terzino, centrale e portiere: le priorità del Napoli

Le certezze riguardano i ruoli su cui intervenire: un terzino destro che possa completare la fascia con Giovanni Di Lorenzo, un difensore centrale e un portiere. Per la corsia laterale piacciono Zakaria Khaliali del Saint-Gilloise e Dodô della Fiorentina, profili seguiti con attenzione dalla dirigenza azzurra. Al centro della difesa resta vivo l’interesse per Mario Gila, anche se la trattativa con la Lazio si presenta complessa e tutta da costruire. Tra i pali, invece, la situazione di Vanja Milinković-Savić è considerata in bilico e il club starebbe valutando alternative: tra i nomi monitorati figura Matej Kovar, portiere attualmente al PSV, apprezzato per caratteristiche tecniche e prospettiva di crescita. Il Napoli continua dunque a muoversi su più tavoli, pronto a intervenire in caso di sviluppi concreti nelle prossime settimane.