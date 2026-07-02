Gila ha comunicato alla Lazio la sua voglia di Napoli: le ultime sull'affare

Gila ha comunicato alla Lazio la sua voglia di Napoli: le ultime sull'affareTuttoNapoli.net
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Ieri alle 13:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli continua a puntare su Mario Gila. Il difensore della Lazio avrebbe indicato gli azzurri come destinazione preferita e chiesto la cessione.

Il Napoli continua a lavorare per regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo in difesa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna, in piena sintonia con il tecnico, considera Mario Gila la priorità per il reparto arretrato. Una convinzione che sarebbe stata trasmessa anche al centrale spagnolo.

Gila ha chiesto la cessione alla Lazio

Gila avrebbe messo il Napoli in cima alle proprie preferenze, informando la Lazio della volontà di cambiare squadra. Dopo aver rifiutato il rinnovo, il difensore potrebbe rappresentare un rischio per il club biancoceleste, che teme di perderlo a parametro zero. Per questo motivo le parti sono al lavoro per trovare un'intesa che possa soddisfare tutti.