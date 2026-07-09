Calciomercato Napoli, bloccato Zeballos: non ha rinnovato col Boca ed è fuori rosa

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Il Napoli continua a lavorare soprattutto sul fronte delle uscite, ma Giovanni Manna segue da vicino anche Ezequiel Zeballos.

Il mercato del Napoli resta strettamente legato alle cessioni. Come ribadito anche dal presidente Aurelio De Laurentiis, l'intenzione del club è quella di limitare al minimo gli acquisti. La strategia, però, dipenderà soprattutto dalle uscite, considerando che la rosa è attualmente composta da ben 47 giocatori. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per sfoltire l'organico. Tra i dossier aperti ci sono quelli relativi a Jesper Lindstrøm, per il quale sono in corso contatti con lo Schalke 04, e a Luis Hasa, seguito dal Frosinone.

Zeballos resta un obiettivo concreto: il Napoli ha già mosso passi importanti

Parallelamente, il Napoli continua a monitorare il mercato in entrata e uno dei nomi più caldi è quello di Exequiel Zeballos. L'esterno offensivo del Boca Juniors, classe 2002, è considerato un profilo di grande talento e qualità ed è finito da tempo nel mirino della dirigenza azzurra. Il giocatore, attualmente fuori rosa, ha un contratto in scadenza a dicembre e il Napoli avrebbe già compiuto passi significativi per assicurarselo. L'idea del club sarebbe quella di chiudere comunque l'operazione, ma le cessioni restano fondamentali per liberare spazio in rosa e completare l'investimento.