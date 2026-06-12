Calciomercato Napoli, due centrocampisti di Serie A nel mirino: i nomi

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Calciomercato Napoli, rinforzi previsti a centrocampo. Piacciono Frattesi e Ndour ma prima va chiarita la posizione di Anguissa e De Bruyne

Il Napoli continua a pianificare le strategie per la prossima stagione, con particolare attenzione al centrocampo. In attesa di conoscere gli sviluppi legati alle situazioni di André-Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, il club azzurro starebbe valutando possibili rinforzi per aumentare qualità e soluzioni a disposizione della squadra. La dirigenza segue da vicino diversi profili e punta a farsi trovare pronta in caso di cambiamenti nell'organico o di nuove opportunità di mercato.

Napoli, Frattesi e Ndour tra gli obiettivi azzurri

Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, tra i nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna ci sarebbero Davide Frattesi e Cher Ndour. Il centrocampista dell'Inter rappresenta un profilo già affermato nel panorama italiano e viene considerato un elemento in grado di garantire dinamismo, inserimenti e qualità in fase offensiva. Ndour, attualmente alla Fiorentina, è invece visto come una delle prospettive più interessanti del calcio italiano e potrebbe rappresentare un investimento importante in ottica futura. Il Napoli starebbe monitorando entrambe le situazioni con attenzione, valutando costi, fattibilità delle operazioni e possibili sviluppi del mercato.