Calciomercato Napoli, un difensore può partire: il Torino è di nuovo interessato

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Luca Marianucci tornerà al Napoli dopo i sei mesi in prestito al Torino e sarà valutato da Allegri. I granata lo rivorrebbero.

Il futuro di Luca Marianucci potrebbe intrecciarsi nuovamente con quello del Torino. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano torinese La Stampa, il club granata è alle prese con una vera e propria rivoluzione difensiva dopo le partenze di Maripan, Ebosse e dello stesso Marianucci, che però potrebbe rientrare nei piani qualora il Napoli decidesse di non trattenerlo.

Marianucci tra Napoli e ritorno al Torino: deciderà Allegri

La scelta finale spetterà infatti a Massimiliano Allegri, chiamato a valutare la rosa azzurra e i tanti giocatori sotto contratto. Nel frattempo il Torino di Ignazio Abate e Gianluca Petrachi è alla ricerca di nuovi centrali per ricostruire un reparto che, con 63 reti incassate, è stato tra i più battuti della Serie A nell'ultima stagione. Fonte: ricostruzione riportata dalla stampa di settore.