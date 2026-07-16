Calciomercato Napoli, Gazzetta: tutto bloccato dalle cessioni! Servono tre colpi

vedi letture

Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato, si esprime così sul calciomercato del Napoli e su Massimiliano Allegri.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli può fare qualcosa, il mercato è al momento bloccato, ma non è detto che resti così. Qualche cessione ci sarà e quindi il Napoli può fare quei ritocchi necessari. Non serve molto: un difensore centrale, un vice Di Lorenzo e magari un attaccante esterno.

Chi apprezza Allegri, lo ritiene un ottimo amministratore, i suoi detrattori invece vedono la negatività di alcuni risultati. Ma Allegri è uno attento a gestire quello che ha in casa e il Napoli non è ancora quello definitivo. L’ultimo Allegri ha dovuto gestire situazioni precarie dal punto di vista tecnico, il Milan non aveva un centravanti. A Napoli c’è Hojlund, c’è Lukaku se resta. Nkunku è il vero flop di mercato del Milan che si è suicidato nel girone di ritorno perchè era una società in lotta intestina. Le parti erano separate e si sono fatti male da soli per cui il flop è stato determinato da fatture interne, non per un deficit tecnico di allegri. Allegri ha subito una situazione ambientale negativa.

Allegri non è una certezza per le sue ultime disavventure, ma è uno che sa gestire i grandi gruppi e le situazioni quindi ci sono criticità nel suo recente passati che non vanno sottovalutate, ma se De Laurentiis si è affidato su di lui è perchè fa conto delle capacità gestionali. Allegri non ha molti simpatizzanti".