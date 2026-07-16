Zerbin-Frosinone, il nodo è la formula: due le possibili strade

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Da Frosinone raccontano di contatti costanti tra il club ciociaro e il Napoli per Alessio Zerbin, ma di un accordo che ancora non è stato raggiunto.

Il futuro di Alessio Zerbin - esterno certamente in uscita dal Napoli dopo il prestito alla Cremonese della scorsa stagione - potrebbe essere ancora in Serie A. Proseguono i contatti tra il Frosinone e il Napoli per definire il trasferimento dell'esterno offensivo, considerato uno degli obiettivi del club ciociaro.

Diritto o obbligo di riscatto per Zerbin

Sempre secondo TuttoFrosinone, il principale ostacolo alla chiusura dell'operazione riguarda la formula del trasferimento. Le parti stanno infatti discutendo se inserire un diritto di riscatto oppure un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. I dialoghi proseguono e sono attesi sviluppi nelle prossime ore.