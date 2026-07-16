Calciomercato Napoli, da Firenze: Dodò resta nei radar azzurri

Calciomercato Napoli, da Firenze: Dodò resta nei radar azzurriTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 17:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli continua a seguire il terzino della Fiorentina per rinforzare la fascia destra: si cerca un'alternativa a Di Lorenzo.

Il Napoli non perde di vista Dodô. Secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, il club azzurro continua a monitorare con attenzione il terzino brasiliano della Fiorentina, considerato uno dei profili più graditi per rinforzare la corsia destra a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il Napoli accelera anche per Dodò?

Mentre il Torino avrebbe intensificato il pressing per Pietro Comuzzo, il Napoli resta interessato a Dodô. Parallelamente, la Fiorentina lavora anche sulle operazioni in entrata: proseguono infatti i contatti con il Trabzonspor per Oulai, ritenuto una priorità dal club viola, mentre è tornato d'attualità anche il nome di João Mário come possibile alternativa sulla fascia.