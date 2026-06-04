Calciomercato Napoli, Rai: Gila difficile, rispunta Gatti! E in porta occhio a Provedel

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Il Napoli punta a Provedel e Gila in casa Lazio. Ma il centrale spagnolo è complicato. E allora rispunta Gatti della Juventus.

Il Napoli continua a muoversi su più fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. A fare il punto è stato l'esperto di mercato Rai Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Rai News 24. Per la porta resta viva la pista che porta a Matej Kovar: "Prosegue la trattativa con il portiere del PSV Eindhoven, che sarà impegnato al Mondiale con la Repubblica Ceca". Attenzione anche a Ivan Provedel: "Piace al Napoli e non solo". Più complicata, invece, la situazione legata a Mario Gila. Venerato ha spiegato: "La Lazio non vuole cederlo perché perderà Romagnoli e ha bisogno di un centrale. Lotito spara altissimo: 30 milioni di euro, una cifra che ha gelato De Laurentiis".

Calciomercato Napoli, rispunta Gatti per la difesa

Il giornalista ha aggiunto anche un retroscena su Alessandro Buongiorno: "Gattuso lo vuole, lo apprezza dai tempi della Nazionale, ma il Napoli non ha intenzione di privarsene". Gli azzurri valutano già possibili alternative. In cima alla lista ci sarebbe Federico Gatti della Juventus, un profilo seguito dal club partenopeo già nelle scorse sessioni di mercato.