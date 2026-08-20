Cheddira-Frosinone, pres. Stirpe conferma: "Servono due attaccanti, c'è anche lui..."

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Walid Cheddira è ad un passo dal Frosinone, come emerso nelle ultime ore. Un'ulteriore conferma è arrivata, a specifica domanda, anche da parte del presidente del club gialloblù nel corso della conferenza stampa che si è tenuta quest'oggi. Maurizio Stirpe ha fatto chiarezza sulle strategie di mercato del club, soffermandosi in particolare sulle mosse necessarie per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di mister Massimiliano Alvini.

Così è venuto fuori anche il nome dell'attaccante del Napoli: "Per quanto riguarda gli attaccanti, ne servono due, abbiamo una rosa di 6-7 giocatori su cui non possiamo sbagliare la scelta. Tra gli analisti, il capo dello scouting, l'allenatore e tutte le figure preposte, non dobbiamo sbagliare la scelta. Tra loro, c'è indubbiamente anche Cheddira", le parole del presidente Stirpe riportate dai colleghi di Tuttofrosinone.