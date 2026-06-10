Calciomercato Napoli, l'agente Riso ha proposto un attaccante come vice-Hojlund

Calciomercato Napoli, l'agente Riso ha proposto un attaccante come vice-HojlundTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
L'agente Beppe Riso propone al Napoli Andrea Pinamonti: il club azzurro potrebbe pensarci come alternativa a Rasmus Hojlund.

Il calciomercato del Napoli resta aperto anche per quanto riguarda l'attacco. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, l'agente Beppe Riso avrebbe proposto Andrea Pinamonti, destinato a lasciare il Sassuolo durante l'estate.

Pinamonti torna in auge per il Napoli

Il nome dell'attaccante italiano, reduce da una buona stagione al Sassuolo, è già stato accostato al Napoli in passato e potrebbe tornare d'attualità qualora si aprissero nuovi scenari nel reparto avanzato