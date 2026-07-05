Calciomercato Napoli, spunta un patto tra ADL e Allegri: riguarda l'organico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 12:30 Calciomercato Napoli di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri avrebbero concordato una linea chiara: prima ridurre costi e rosa, poi intervenire sul mercato.