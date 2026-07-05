Calciomercato Napoli, spunta un patto tra ADL e Allegri: riguarda l'organico
Il Napoli riparte da un'intesa ben precisa tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferisce La Repubblica, il nuovo allenatore ha accettato di avviare il nuovo ciclo puntando innanzitutto sulla valorizzazione dell'organico già a disposizione, rinunciando almeno inizialmente a un mercato ricco di investimenti come quello della scorsa estate.
Prima le uscite, poi gli acquisti: patto De Laurentiis-Allegri
Come sottolinea La Repubblica, alla base del patto tra presidente e allenatore c'è l'esigenza di ridurre i costi del club dopo due bilanci consecutivi chiusi in rosso, per un passivo complessivo di circa 50 milioni di euro. A questo si aggiunge un'altra necessità: il Napoli ha una rosa numericamente troppo ampia e, regolamenti alla mano, senza cessioni non sarà possibile completare nuove operazioni in entrata. Per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna è chiamato prima a sfoltire l'organico, così da creare spazio per i rinforzi richiesti da Allegri.
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