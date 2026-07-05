Calciomercato Napoli, prima le cessioni: gli 8 calciatori sicuramente in uscita

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Con ben 47 giocatori sotto contratto, la priorità è sfoltire la rosa. Nel frattempo Allegri vuole osservare da vicino alcuni elementi prima di decidere

Il mercato del Napoli vive una fase di apparente stallo, ma la strategia del club è ben definita. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra intende prima alleggerire una rosa che oggi conta 47 calciatori sotto contratto, per poi tornare a investire sui rinforzi ritenuti prioritari. Le esigenze riguardano soprattutto due ruoli: un portiere che possa affiancare Alex Meret dopo la partenza di Vanja Milinkovic-Savic e un terzino destro da alternare a Giovanni Di Lorenzo.

Da Cajuste e Lindstrom a Cheddira e Zerbin: chi partirà

Parallelamente, il Napoli è al lavoro per sistemare i tanti giocatori rientrati dai prestiti. L'obiettivo è cederli possibilmente a titolo definitivo. Tra i profili destinati a lasciare nuovamente il club figurano Jens Cajuste, Jesper Lindstrøm, Walid Cheddira, Michael Folorunsho, Giuseppe Ambrosino, Coli Saco, Nosa Obaretin e Alessio Zerbin, molti dei quali potrebbero non prendere nemmeno parte al ritiro estivo. Restano invece da valutare alcune situazioni ancora aperte, tra cui quelle di Noa Lang, Lorenzo Lucca, Luca Marianucci, Rafa Marín, Rao e Hasa, che saranno osservati da vicino da Allegri prima delle scelte definitive.